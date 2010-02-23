Нардепы Луценко на инаугурации Януковича будут, но с отвращением

Депутатская группа "Народная самооборона" на своем сегодняшнем заседании приняла решение принять участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины 25 февраля, посвященном инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Народной самообороны".

"Мы констатируем тот факт, что, несмотря на сомнительную легитимизацию выборов ЯНУКОВИЧА, ЦИК признала его избранным Президентом Украины", - сказано в заявлении.

Депутатская группа решила, что будет присутствовать на инаугурации в парламенте, потому что Верховная Рада - это место, где работают народные депутаты, и они "должны смотреть в лицо сегодняшним реалиям".

Однако, отмечается в заявлении, депутаты от группы "Народная самооборона" отправятся "на это действо с отвращением и глубокой тревогой за украинское общество, за его будущее и за судьбу самого государства Украина".

В свою очередь, народный депутат из группы "Народная самооборона" Владимир АРЬЕВ в комментарии УНИАН отметил, что лично он не будет принимать участие в торжественном заседании Верховной Рады. "Я не намерен вставать перед ЯНУКОВИЧЕМ, поскольку не считаю, что он легитимно избранный Президент", - сказал народный депутат.

При этом он добавил, что решение группы является рекомендательным, и никто не может его заставить участвовать в церемонии инаугурации В. ЯНУКОВИЧА.

В.АРЬЕВ также не смог уточнить, намерен ли еще кто-то из народных депутатов от "Народной самообороны" проигнорировать торжественное заседание ВР.