В БЮТ убеждены, что у регионалов нет голосов за отставку Тимошенко

Во фракции Блока Юлии Тимошенко считают, что в Верховной Раде нет достаточного количества народных депутатов, которые бы поддержали решение об отставке правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ.

В документе напоминается, что фракция Блока Юлии Тимошенко на 24 февраля этого года предлагала созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором планировалось рассмотреть единственный вопрос: проект постановления парламента о резолюции недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО, поданный Партией регионов.

“Фракция БЮТ настаивала на безотлагательном рассмотрении постановления об отставке правительства с тем, чтобы продемонстрировать Украине: наша политическая сила не держится за власть. Если Партия регионов готова отправить правительство в отставку и взять на себя всю полноту ответственности – своевременно выплачивать заработную плату учителям и врачам, пенсионерам – пенсии, обеспечивать надлежащую помощь малозащищенным слоям населения, наша политическая команда готова к выполнению воли законодательного органа государства”, - отмечается в документе.

При этом в БЮТ напомнили, что Партия регионов отозвала свой проект постановления. “Ведь “неожиданно” оказалось, что проект постановления имеет существенные недостатки, несмотря на то, что его готовили чуть ли не лучшие специалисты-юристы, члены фракции Партии регионов: председатель Регламентного Комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ и первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ”, - говорится в документе.

В связи с этим в БЮТ считают, что объяснить отзыв постановления можно только тем, что в Партии регионов на данный момент нет голосов народных депутатов, которые бы поддержали отставку действующего правительства.

“Именно поэтому Партия регионов сделала все для того, чтобы заблокировать фракцию БЮТ в законном праве провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть проект постановления Партии регионов”, - отмечается в документе.

В БЮТ считают, что украинское общество стало свидетелем “панического страха, который чувствует Партия регионов перед ответственностью за судьбу страны. Партия регионов “кормит” людей голословными заявлениями и пышными лозунгами, за которыми кроется безудержное желание получить всю полноту власти в стране, без всякой ответственности перед народом Украины. Единственная преграда, которая мешает Партии регионов, – это действующее правительство”.

По мнению народных депутатов от БЮТ, “Партия регионов прекрасно осознает, что на данный момент им не удастся отправить правительство в отставку, кроме того, они не могут создать новую коалицию в парламенте - именно поэтому они прибегают к циничному фарсу, грубой лжи и блефу”. “На самом же деле, наши оппоненты возвращаются к своим старым проверенным методам: подкупа, запугивания и шантажа депутатского корпуса”, - отмечают во фракции БЮТ.

Учитывая это, фракция БЮТ заявляет: если Партия регионов действительно хочет взять на себя ответственность за страну, то она должна это делать честно, прозрачно и открыто. “Никакой политической силе мы не позволим превращать законодательный орган государства в площадку политической коррупции, тайных сделок и торжищ народными избранниками”, - подчеркивают “бютовцы”.