Пресс-секретарь Ющенко говорит, что не отречется от своего шефа

Пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА написала заявление об увольнении с должности.

Это она подтвердила в комментарии УНИАН.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, ей поступило предложение от главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО стать членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, но она отказалась от этого предложения. «Я отказалась, потому что хочу быть в команде ЮЩЕНКО», - сказала И.ВАННИКОВА, заметив, что планирует работать в неправительственной организации, которую возглавит Виктор ЮЩЕНКО.

«Мое жизненное задание - быть полезной Виктору ЮЩЕНКО, потому что для меня он единственный демократический, украинский политик в этой стране и личность с большой буквы», - сказала И.ВАННИКОВА.