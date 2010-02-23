Эксперт считает, что Янукович рискует повторить подвиг Тимошенко

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что лидер БЮТ и глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО, несмотря на второй результат президентских выборов, сохранит возможность для активного влияния на политическую жизнь страны, будь она при этом премьер-министром, и.о. главы Кабмина или лидером оппозиции.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, вследствие юридических действий команды Ю.ТИМОШЕНКО, «окончательной легитимизации ЯНУКОВИЧА не произошло». А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что даже после инаугурации В.ЯНУКОВИЧА его команда не сможет получить открытый доступ ко всем властным ресурсам, игнорируя позицию БЮТ. «Если бы у ЯНУКОВИЧА была новая коалиция или хотя бы окончательная договоренность по ее созданию, не блокировал бы ЛИТВИН инициативу БЮТ относительно проведения внеочередной сессии в среду и рассмотрения на ней отставки правительства ТИМОШЕНКО», - подчеркнул политолог.

По его мнению, команде В.ЯНУКОВИЧА придется сменить подходы к политике – перейти от диктата победителя на позицию заинтересованного переговорщика, способного на серьезные компромиссы, и это касается любого формата коалиции.

Также А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что характер политической дискуссии ближайшего времени будет иметь не стратегический, а тактический характер. Так, по его словам, «регионалов» сейчас интересует в первую очередь инаугурация, а затем они будут заняты процессом создания коалиции и кадровым распределением. «Учитывая сложности переговоров, затяжные политический и экономический кризисы, а также перманентные выборы – местные, внеочередные парламентские – вряд ли команде ЯНУКОВИЧА удастся заняться стратегическим планированием и развитием страны. При сохранении нынешних подходов к власти и управлению ЯНУКОВИЧ рискует повторить подвиг ТИМОШЕНКО, когда команде работать придется не то, что в недружественной среде, а в условиях постоянного противодействия и сопротивления. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране может законсервироваться, что будет названо новой властью стабильностью», - прогнозирует замдиректора АМС.