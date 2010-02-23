Герман рассказала, о чем спорят в окружении Януковича

Новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ лично примет решение относительно того, в какую страну он осуществит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Известия в Украине».

А.ГЕРМАН заметила, что сейчас в окружении В.ЯНУКОВИЧА продолжается дискуссия по поводу того, куда новоизбранный Президент должен осуществить свой первый зарубежный визит: в Брюссель или в Москву.

«Необходимо ждать, что скажет Президент: что будет более полезным и важным для страны», - отметила народный депутат и выразила уверенность, что В.ЯНУКОВИЧ найдет правильное решение.

Говоря о цели и задачах визита В.ЯНУКОВИЧА в Россию, А.ГЕРМАН выразила мнение, что главным вопросом повестки дня этого визита будет уменьшение цены на газ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА с В.ЯНУКОВИЧЕМ сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ впервые посетит Россию как Президент Украины в первой декаде марта.

Сегодня, 23 февраля, собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе источники, близкие к руководству ЕС, сообщили, что В.ЯНУКОВИЧА ожидают в Брюсселе 1 марта.