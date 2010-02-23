Ющенко сделал главу Укрспецэкспорта Героем Украины
13:29, 23 февраля 2010Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание Герой Украины с вручением ордена генеральному директору Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения Сергею БОНДАРЧУКУ.
Соответствующий указ от 18 февраля обнародован на официальном сайте главы государства.
Звание Герой Украины присвоено С.БОНДАРЧУКУ “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии военно-технического сотрудничества, повышение международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд”.
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