Ющенко сделал главу Укрспецэкспорта Героем Украины

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание Герой Украины с вручением ордена генеральному директору Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения Сергею БОНДАРЧУКУ. Соответствующий указ от 18 февраля обнародован на официальном сайте главы государства. Звание Герой Украины присвоено С.БОНДАРЧУКУ “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии военно-технического сотрудничества, повышение международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter