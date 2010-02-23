Президент Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинцев с Днем защитника Отечества.

“Поздравляю каждого, для кого этот день является олицетворением военной доблести и чести, верности присяге и преданности Родине.

Глубокое уважение и сердечную благодарность выражаю ветеранам войны и воинской службы, которые в годы военного лихолетья мужественно защищали украинскую землю от захватчиков и в мирное время преумножали славные традиции украинской доблести”, - отметил глава государства в приветствии, обнародованном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что присущие ветеранам жизненный и боевой опыт, моральные и духовные качества всегда будут помогать воспитывать настоящих воинов, граждан и патриотов родной земли, будут вдохновлять их на верное служение государству и народу Украины.

Президент пожелал всем украинцам мира и согласия, крепкого здоровья, счастья, вдохновения и благосостояния.