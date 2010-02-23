Депутаты хотят знать, как быть с главами местных администраций

22 февраля в Конституционный Суд Украины поступило представление 50 народных депутатов относительно ряда положений Закона «О местных государственных администрациях».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в представлении речь идет о соответствии Конституции положений части второй статьи 8, пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 части первой, пункта 1 части второй, части четвертой статьи 9 закона.

Эти положения касаются, в частности, назначения председателей местных государственных администраций Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий Президента, а также прекращения полномочий председателей местных госадминистраций.

В соответствии с Регламентом КС, представление передано на изучение в Секретариат суда.