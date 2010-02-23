Тимошенко готова отказаться от премьерства ради сохранения коалиции?

Премьер Юлия Тимошенко может уступить свой пост ради сохранения коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина. Такой вывод, пишет Украинская правда, можно сделать из слов бютовца Остапа Семерака в эфире телеканала ICTV.

По его словам, Тимошенко, "как лидер коалиции, ведет переговоры, и эти переговоры проходят с депутатами трех фракций".

"Не идут переговоры с коммунистами и Партией регионов", - подчеркнул он.

"Относительно возможных уступок, которые происходят, было заявлено о том, что все правительство можно переформатировать... Мне известно, что обсуждаются все должности", - сказал Семерак.

На уточняющий вопрос, обсуждается ли должность премьер-министра, бютовец ответил: "Все должности".

Как известно, ранее Тимошенко заявила о том, что начала переговоры об объединении в парламенте фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.