ВАСУ завершил заслушивание объяснений представителей Тимошенко

Высший административный суд Украины завершил заслушивание объяснений представителей кандидата в президенты, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о причинах подачи иска к Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении председатель избирательного штаба Ю.ТИМОШЕНКО в Крыму Андрей СЕНЧЕНКО отметил, что по имеющимся у него материалам, в Крыму в интересах кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА тем или иным образом были сфальсифицированы, по меньшей мере, 200 тысяч голосов избирателей.

По словам А.СЕНЧЕНКО, это стало возможным благодаря работе большой группы лиц, разработавших масштабный план фальсификаций на выборах еще за несколько месяцев до голосования.

Он привел многочисленные факты подвоза избирателей к избирательным участкам, отметив, что такое происходило на всех избирательных участках Крыма за исключением 53-х.

Кроме того, по словам А.СЕНЧЕНКО, имели место немало случаев так называемых «каруселей», в первую очередь в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Алуште и пр.

В свою очередь, представитель интересов Ю.ТИМОШЕНКО в суде Сергей СОБОЛЕВ указал на то, что лишь на территории, подчиненной окружным избирательным комиссиям № 110 и № 111, были выявлены почти 300 домов, которые либо не существуют, либо находятся в стадии строительства, но к ним уже приписаны люди.

Вместе с тем, он указал на тот факт, что если сопоставить количество избирателей, которые приняли участие в выборах в 1991 году, и количество избирателей, которые приняли участие в голосовании 7 февраля, то оно почти не отличается. При этом, как сказал С.СОБОЛЕВ, нужно принять во внимание, что тогда в Украине проживало значительно больше людей, чем сейчас, что свидетельствует о массовых фальсификациях.