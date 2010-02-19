Представители ЦИК так и не поняли, в нарушении чего их обвиняют

17:58, 19 февраля 2010
Политика
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Лукаш требует ссылок на норму закона

Член Центральной избирательной комиссии Татьяна ЛУКАШ, которая в судебном процессе по иску кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО представляет сторону ответчика, считает, что сторона истца в судебном процессе против ЦИК не может назвать конкретных фактов нарушения закона.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.ЛУКАШ выразила сегодня журналистам в Высшем административном суде Украины.

«К сожалению, до этого времени все, что мы слышим – это политические речи, обвинения и более ничего. Ни одной ссылки на какую-то конкретную норму закона, что же именно и какое право нарушила Центральная избирательная комиссия», - сказала Т.ЛУКАШ.

Она также считает, что не получила во время судебного разбирательства ответа на вопрос, какое именно право нарушил ЦИК во время установления официальных результатов выборов.

 

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