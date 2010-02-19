Тимошенко назначила человека Ющенко замом Порошенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО назначила бывшего руководителя офиса Президента Украины Руслана ДЕМЧЕНКО заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 17 февраля, текст которого размещен на Правительственном портале.

Р.ДЕМЧЕНКО является профессиональным дипломатом с 21-летним стажем работы на дипломатических должностях в центральном аппарате МИД, зарубежных дипломатических учреждениях Украины (США, Турция, Сербия и Черногория), в Главной службе внешней политики и Службе государственного протокола и церемониала Секретариата Президента Украины. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

В 2000-2003 гг. работал генеральным консулом Украины в Стамбуле, в 2003-2005 гг. – в должности посла Украины в Сербии и Черногории.