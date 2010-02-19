Литвин говорит, что предложил коалиции «соломоново решение»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявит на следующей пленарной неделе о распаде коалиции, если ему не будут предоставлены документы, свидетельствующие о ее существование.

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу “Рада”.

“Если не будут выдержаны необходимые формальности, то придется на следующей пленарной неделе сказать, что коалиция не существует. Поэтому есть время”, - сказал председатель ВР. В то же время он отметил, что не интересуется тем, идет ли сбор подписей народных депутатов в подтверждение существования коалиции. “Меня это не интересует. Вопрос: собирают или не собирают – это воля народных депутатов”, - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер заметил, что все обвинения в свой адрес по поводу этого объявления он не воспринимает. “И работать нет желания, и терять ничего не хочется. Терять, я имею в виду в плане тех должностей, которые имеют в правительстве и за которыми стоят депутаты, сидящие или работающие в сессионном зале”, - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, он предложил “соломоново решение”, чтобы коалиция предоставила документы, свидетельствующие о ее наличии. “Не подтверждают, а, обратите внимание на формулировку, подала документы, свидетельствующие о наличии коалиции. Это коалиционное соглашение, а также подписи народных депутатов, которых должно быть не менее 226”, - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что он не воспринимает заявлений некоторых депутатов, что его политическая сила должна выйти из коалиции, если не видит себя в ней, чтобы можно было точно утверждать о ее распаде. “Я не могу воспринять и понять некоторые утверждения, что, скажем, пусть выйдет фракция ЛИТВИНА. Если она выходит, то формально вроде бы коалиция остается”, - сказал он.