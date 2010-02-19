Герман рассказала, как будет измерять пульс коалиции

Заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что подтверждением существования нынешней коалиции будет голосование за принятие государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она выразила сегодня журналистам.

«Измерением пульса коалиции будет голосование за бюджет. Если коалиция действительно жива, как утверждают ее члены, значит очень быстро будет принят бюджет», - сказала А.ГЕРМАН.

Если этого не произойдет, тогда, по словам депутата, необходимо создавать новую коалицию и избирать новое правительство.