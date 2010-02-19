Тимошенко рассказала, какое решение суда она готова будет принять

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что готова принять объективное волеизъявление народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании Высшего административного суда Украины, обосновывая свои исковые требования к Центральной избирательной комиссии.

«Если все будет установлено, все будет всесторонне изучено и объективно, я приму то решение (решение суда - УНИАН), которое является волеизъявлением народа. Но я не могу принять двойные стандарты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.