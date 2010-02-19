ВР отказалась признать учителей и медиков госслужащими

Парламент не поддержал два законопроекта с аналогичным названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно присвоения статуса государственного служащего медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам).

Как передает корреспондент УНИАН, за первый законопроект, который внес председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, проголосовало 163 (при необходимых 226 – УНИАН) из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, за второй законопроект, внесенный депутатом из фракции БЮТ Виктором ШВЕЦОМ, проголосовало 202 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За эти законопроекты не голосовала в полном составе фракция Партии регионов, а также почти в полном составе фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

Народные депутаты Украины направили оба законопроекта на повторное первое чтение. За такое решение проголосовало 312 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время обсуждения законопроектов заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК отметил, что эти законопроекты «социально несправедливые». По словам заместителя министра, они разделили работников бюджетной сферы «на две части». В.МАТВИЙЧУК сказал, что присвоение медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам статуса госслужащего лишает их многих льгот, касающихся сроков отпуска, права на совместительство, продолжения труда после достижения пенсионного возраста, - то есть того, в чем ограничены государственные служащие. Он также отметил, что работники образовательной и медицинской сфер имеют право принимать участие в забастовках в защиту своих прав, в то время как государственные служащие такого права не имеют.

По мнению В.МАТВИЙЧУКА, принятие этих законопроектов привело бы к нарушению положений Конституции Украины, поскольку законодатель не может «сужать права и свободы» людей.

В.МАТВИЙЧУК также напомнил, что государственную служащие - это лица, которые занимаются организационно-распорядительными функциями и консультативно-совещательными. По его словам, медики и педагоги не имеют таких полномочий.

Говоря о финансовом обеспечении этих законопроектов, В.МАТВИЙЧУК отметил, что в случае принятия и введения в действие первого законопроекта государству в год необходимо будет 22 млрд. грн., второго законопроекта – 5 млрд. грн.

Он отметил, что неинфляционных источников финансирования ни в этом, ни в следующем году для выполнения положений этих проектов законов в случае их принятия государство не имеет.

Кроме того, В.МАТВИЙЧУК сказал, что первым проектом закона предусмотрено вступление его в силу с 1 января 2009 года, в то время как сейчас уже февраль 2010 года.

В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Представитель правительства должен был выступить с этим заявлением в предвыборной кампании, когда со стороны правительства и со стороны оппозиции официально прозвучало, что они будут требовать присвоения статуса государственного служащего медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам».

По его словам, именно тогда необходимо было называть те цифры, которые заместитель министра финансов называл сегодня.