ВР обвиняют в «циничном глумлении над демократией»

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» и гражданское движение «Настоящие киевляне» требуют назначить выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 27 июня 2010 года. Об этом идёт речь в обращении главного координатора гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО и участника инициативной группы гражданского движения «Настоящие киевляне» Глеба ЛЕШКОВА к народным депутатам и общественности, текст которого передан в УНИАН.

По мнению активистов, постановление № 1889-VI об отмене местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года (проект внесён депутатом Юрием КАРМАЗИНЫМ от фракции НУ-НС и принят Верховной Радой 16 февраля. – УНИАН) – «это циничное глумление над демократией». Аргументируя свою точку зрения, авторы обращения ссылаются на статью 141 Конституции Украины, в которой указано, что сельские, поселковые и городские головы избираются сроком на четыре года. При этом лидеры гражданских движений отмечают, что последние выборы состоялись 26 марта 2006 года, а мэры и депутаты приступили к своим обязанностям в апреле 2006 года – таким образом, даже предыдущая дата выборов (30 мая 2010 года – УНИАН) продлевала их полномочия.

«Постановление, принятое по инициативе КАРМАЗИНА, является издевательством над здравым смыслом и создает ситуацию полной неопределённости – дата следующих выборов не назначена. Это задержит в креслах нынешних мэров-коррупционеров и депутатов-мародёров, которые радостно продолжат дерибанить землю, разворовывать местные бюджеты и присваивать коммунальную собственность. И если их пока не получается привлечь к уголовной ответственности, их нужно хотя бы менять», – считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Новые выборы приведут к власти новых людей. Это способ избавиться от прежней власти на местах, которая сплошь погрязла в коррупции. Мы не знаем, какие результаты принесут новые выборы – хорошие или плохие, но для изменения ситуации от старого руководства нужно избавляться», – подчёркивает Г.ЛЕШКОВ.

При этом лидеры гражданских движений предостерегают, что отмена выборов органов местного самоуправления, может привести к абсурдному сценарию, а именно – закреплению пожизненного мэрства и депутатства и передачи мэрских кресел и депутатских мандатов по наследству.

«Отмена или перенос любых выборов под различными надуманными предлогами (как-то вечный кризис, хроническое отсутствие бюджета, необходимость «стабильности») означает консервирование зла и стабилизацию беззакония», – подчёркивается в обращении.

От имени ГК «Форум спасения Киева» и ГД «Настоящие киевляне» лидеры призывают «всех сознательных и неравнодушных к судьбе страны» поднять всеукраинское общественное сопротивление и не отступать до тех пор, пока не будет определена ближайшая дата очередных выборов в местные органы власти.

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ и Г.ЛЕШКОВ выступают в поддержку назначения очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 27 июня 2010 года, что предлагается проектом постановления ВР(регистр. № 6077), поданном 17 февраля 2010 года внефракционными депутатами Владимиром КАПЛИЕНКО и Геннадием ЗАДЫРКО.

Вместе с тем активисты считают неприемлемым проект постановления ВР № 6077-1(внесён Арсением ЯЦЕНЮКОМ, НУ-НС. – УНИАН), которым выборы в местные советы предлагается перенести на 31 октября 2010 года.

Также, лидеры гражданских движений квалифицируют как не соответствующие общественным интересам проект постановления № 6068(предложен Оксаной БИЛОЗИР, НУ-НС. – УНИАН), который отодвигает проведение выборов на 26 сентября 2010 года, и проект № 6068-1 (внесён Николаем ТОМЕНКО, БЮТ. – УНИАН), который предусматривает проведение выборов 27 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 году» (постановление № 1648-VI от 20 октября 2009 года).

За данное решение проголосовало 250 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, 169 представителей Партии регионов, 32 – блока «Наша Украина –Народная самооборона» (в основном депутаты от групп «Единый Центр», «За Украину!» и Украинской Народной Партии), 27 – Компартии Украины, 19 нардепов от Блока Литвина и 1 представитель БЮТ (Григорий Омельченко).

Этим постановлением отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года. Вместе с тем в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. В постановлении отмечается, что профильный комитет парламента должен подготовить соответствующее решение.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил на следующей пленарной неделе принять законопроект, которым предусматривается внесение изменений в Конституцию Украины в части сроков проведения выборов в местные органы власти, и направить его в Конституционный Суд Украины.