Коалицианты до сих пор не решили, что будут делать

Сегодня на заседании совета коалиции, где собрались представители фракций БЮТ, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина, договоренности не достигнуты, однако консультации продолжаются.

Об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС).

Он отметил, что в ходе заседания обсуждались разные варианты развития ситуации, которые, в сущности, «сводились к двум вариантам». По его словам, первый вариант – это «ссылаясь на необратимость действия закона, ничего не делать». По убеждению депутата, при таком подходе через десять дней «мы будем находиться в неопределенной юридическо-правовой ситуации, которая открывает возможность новоизбранному Президенту Украины прекратить полномочия Верховной Рады Украины и объявить о досрочных парламентских выборах».

Р.ЗВАРИЧ отметил, что согласно второму варианту необходимо в соответствии с регламентом ВР «подать полный комплект» необходимых документов для подтверждения деятельности коалиции. По его словам, именно вокруг этих вопросов продолжался разговор, но никаких конкретных решений не принималось.

В то же время Р.ЗВАРИЧ отметил, что ни один из представителей трех фракций не заявлял о выходе хотя бы одной из фракций из состава коалиции.