Янукович сейчас формирует свою новую администрацию

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает работу по организации своей новой администрации и проводит встречи для обеспечения передачи властных полномочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил заместитель председателя партии, народный депутат Николай АЗАРОВ.

Он, в частности, выразил уверенность, что инаугурация новоизбранного Президента В.ЯНУКОВИЧА, назначенная на 25 февраля, состоится в запланированные сроки.

Н.АЗАРОВ также отметил, что «временная приостановка действия протокола ЦИК, объявляющего В.ЯНУКОВИЧА победителем президентских выборов, – нормальная процессуальная практика на время рассмотрения судом жалобы ТИМОШЕНКО».

«Решение ЦИК будет отменено только в том случае, если суд примет решение в поддержку позиции ТИМОШЕНКО. Мы уверены, что суд не удовлетворит жалобу ТИМОШЕНКО, поскольку она является абсолютно необоснованной и насквозь фальшивой», - заявил Н.АЗАРОВ.