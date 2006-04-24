Взгляд в будущее через Чернобыльскую катастрофу

Состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с послами стран «Большой восьмерки» и главой Представительства Европейской Комиссии в Украине.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, Президент Украины поблагодарил собеседников за участие в начавшейся сегодня в Киеве Международной конференции «Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее». «Мы говорим об очень сложной теме, которая, безусловно, не решается в рамках одной конференции. Но я убежден, что это мероприятие даст нам понимание общей политики в реализации ряда проектов», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В ходе беседы Президент проинформировал послов о состоянии реализации ряда ключевых проектов, касающихся ЧАЭС. Он также высоко оценил помощь представляемых ими стран.

Президент Украины еще раз подчеркнул, что решение чернобыльских проблем требует совместных усилий всего международного сообщества и «колоссальной мобилизации ресурсов». Среди знаковых вопросов, требующих скорейшего решения, В.ЮЩЕНКО назвал строительство нового безопасного саркофага.

Президент выразил убеждение, что сегодня Украине необходима оптимизация темпов реализации актуальнейших чернобыльских проектов.

Во встрече приняли участие Посол США в Украине Джон ГЕРБСТ, Посол Великобритании Роберт Эдвард БРИНКЛИ, Посол Российской Федерации Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, Посол Франции Жан-Поль ВЕЗИАН, Посол Италии Фабио ФАББРИ, Посол Японии Муцуо МАБУЧИ, Посол Канады госпожа Абина ДАНН, Посол ФРГ Дитмар ШТЮДЕМАНН, глава Представительства Европейской Комиссии в Украине Йен БОУГ. С украинской стороны присутствовали премьєр-министр Юрий ЕХАНУРОВ, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Виктор БАЛОГА, заместитель главы Секретариата Президента Украины Анатолий МАТВИЕНКО.