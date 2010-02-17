FT: России стоит остерегаться "привкуса после украинских выборов"
На кого же теперь будет кивать Путин?
Влиятельная лондонская «Файненшел Таймз» считает, что российским лидерам стоит остерегаться «неприятного привкуса после украинских выборов». Потому что, по мнению автора статьи в этой газете Стефана Вагстила, «над симпатиями Януковича к России преобладает его зависимость от настоящих хозяев – украинских олигархов». Кроме того, как утверждается в статье, «победа Януковича, предположительно, не ознаменует собой какого-то драматичного разворота во внешней политике Украины в сторону России». И хотя сегодня, как считает Вагстил, у России нет оснований бояться каких-то самостоятельных успехов Украины, все же не знать каким будет будущее, когда, например, «Януковичу удастся стабилизировать ситуацию (в чем есть большие сомнения) и обеспечить экономический взлет (а в этом сомнения еще большие), то Путину будет тяжелее доказывать, что России нечему учиться у Украины», – отмечает автор статьи.