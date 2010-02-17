FT: России стоит остерегаться "привкуса после украинских выборов"

Влиятельная лондонская «Файненшел Таймз» считает, что российским лидерам стоит остерегаться «неприятного привкуса после украинских выборов». Потому что, по мнению автора статьи в этой газете Стефана Вагстила, «над симпатиями Януковича к России преобладает его зависимость от настоящих хозяев – украинских олигархов». Кроме того, как утверждается в статье, «победа Януковича, предположительно, не ознаменует собой какого-то драматичного разворота во внешней политике Украины в сторону России». И хотя сегодня, как считает Вагстил, у России нет оснований бояться каких-то самостоятельных успехов Украины, все же не знать каким будет будущее, когда, например, «Януковичу удастся стабилизировать ситуацию (в чем есть большие сомнения) и обеспечить экономический взлет (а в этом сомнения еще большие), то Путину будет тяжелее доказывать, что России нечему учиться у Украины», – отмечает автор статьи.

Радио Свобода