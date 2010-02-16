Бютовцы принесли в главный суд на выборах 2 коробки документов

Представители БЮТ занесли в здание Высшего административного суда Украины две коробки с документами.

Как передает корреспондент УНИАН, у входа в помещение суда народный депутат Андрей ШКИЛЬ отметил, это коробки с документами к иску лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО относительно обжалования протокола Центральной избирательной комиссии об установлении результатов президентских выборов.