Назначение даты местных выборов уперлось в отсутствие бюджета

Фракция БЮТ настаивает на проведении местных выборов 30 мая, как это предусматривается решением Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что решение о проведении местных выборов 30 мая принималось «абсолютным большинством».

И.КИРИЛЕНКО считает, что финансирование местных выборов, учитывая отсутствие бюджета, можно предусмотреть отдельным законом или постановлением.

Как отметил И.КИРИЛЕНКО, полномочия местных советов «истекают 31 марта», поэтому невозможно на более поздний срок переносить дату выборов.

По его словам, это будет «игра с Конституцией». «Мы знаем, чем эта игра заканчивается», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО призвал действовать «четко в правовом поле».

В то же время лидер фракции БЮТ не исключил варианта с внесением изменений в Конституцию Украины в части срока полномочий местных советов, что позволило бы в конституционном, правовом русле принять решение об отсрочке выборов в местные советы.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал, что выборы могут финансироваться исключительно государственным бюджетом.

Он отметил, что когда принималось решение о проведении 30 мая местных выборов, был расчет на то, что государственный бюджет на 2010 год будет принят своевременно.

В то же время, напомнил В.ЛИТВИН, до сих пор этого документа нет.

«В этом случае нам нужно внести и сейчас принимать бюджет», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщалось, народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Оксана БИЛОЗИР 12 февраля зарегистрировала в ВР проект постановления, которым предлагается перенести дату очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей с 30 мая 2010 года на 26 сентября 2010 года.