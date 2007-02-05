Ющенко позвал Тимошенко

Сегодня на 17 час. запланирована встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что во время встречи, в частности будет поднят вопрос о ситуации, сложившейся с газотранспортной системой страны и с обещаниями правительства, о которых сообщил президент России Владимир ПУТИН.

По словам лидера БЮТ, также во время встречи планируется обсудить ситуацию с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.