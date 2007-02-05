Ющенко позвал Тимошенко
12:29, 05 февраля 2007Политика
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Встреча запланирована на 17:00
Сегодня на 17 час. запланирована встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам Ю.ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что во время встречи, в частности будет поднят вопрос о ситуации, сложившейся с газотранспортной системой страны и с обещаниями правительства, о которых сообщил президент России Владимир ПУТИН.
По словам лидера БЮТ, также во время встречи планируется обсудить ситуацию с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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