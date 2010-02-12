Колесников увидел «голливудское применение» талантам Тимошенко

В Партии регионов считают, что для решения стратегических целей нужно находить общий язык с Блоком Юлии Тимошенко.

В частности, пишет журнал «Профиль» народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ отметил, что союз политических сил - это не цель, а средство. «А цель – это экономический рост, реформы и сделать жизнь Украины лучше. Если такой союз обеспечил бы такую цель, я бы аплодировал двумя руками», - сказал он.

В то же время Р.АХМЕТОВ посоветовал спрашивать непосредственно у лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО возможен ли сегодня или в обозримом будущем их союз, хотя бы тактический.

Говоря о будущем Ю.ТИМОШЕНКО, политик отметил: «За нее проголосовали большое число избирателей, и это говорит не о будущем, а об ее настоящем».

Заместитель главы Партии регионов Профиль Борис КОЛЕСНИКОВ в интервью этому же изданию высказал мнение, что для глобальных изменений Конституции надо находить общий язык с Ю.ТИМОШЕНКО. «Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) – надо отдать ему должное – не сказал ни одного грубого слова в ее адрес, лично о Ю.ТИМОШЕНКО. Он критиковал правительство, а она его облила грязью с головы до ног. Ну что это за кампания – шапки да «Межигорье»?! Об этом можно пять минут говорить. В целом же у Ю.ТИМОШЕНКО дважды были шансы доказать свою политическую состоятельность, и она дважды их не использовала», - отметил депутат.

В то же время он считает, что для Ю.ТИМОШЕНКО сейчас есть шанс стать европейским политиком. «Она очень талантливый человек, и у нее было бы хорошее будущее, если бы она могла пожать руку победителю. Ее талант имеет не экономическое, а голливудское применение. Но голливудские звезды становились и президентами Америки», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.