Мэр Киева ждет, что с ним сделает Янукович

Представители фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете уверены, что настоящая причина переноса сессии городского совета заключается в ожидании киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и его командой результатов президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ в Киевсовете, по словам члена фракции Сергея МЕЛЬНИКА, «очередной перенос заседания Киевского городского совета на 25 февраля 2010 года имеет понятную политическую расцветку – команда городского председателя ЧЕРНОВЕЦКОГО ожидает объявления официальных результатов выборов Президента Украины».

По его предположению, заседание Киевсовета постоянно откладывается из-за того, что команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО “не смогла обеспечить Виктору ЯНУКОВИЧУ победу в выборах, обещанную по Киеву, и теперь есть вопрос по функционированию большинства ЧЕРНОВЕЦКОГО».

С.МЕЛЬНИК напомнил, что в законе о местном самоуправлении четко указано, что сессия совета созывается при необходимости, но не менее одного раза в квартал, а по вопросам отвода земельных участков – не реже, чем один раз в месяц. В то же время, Киевсовет не собирается уже почти два месяца, что является прямым нарушением законодательства.

С.МЕЛЬНИК также сообщил, что БЮТ в Киевсовете уже начал собирать подписи коллег в поддержку инициативы о проведении заседания по требованию трети депутатов.