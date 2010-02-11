Одесса заняла четвертое место по деловой привлекательности в Европе

Журнал FDI Magazine, являющийся частью Financial Times, признал Одессу одним из самих перспективных и экономически привлекательных городов Европы, сообщается на сайте горсовета Одессы.

Конкурс на звание «Город будущего» журнал проводил c целью определить самый перспективный регион Европы для притока инвестиций, экономического развития и расширения бизнеса.

В рейтинге FDI Magazine Одесса заняла четвертое место в Европе по экономической эффективности (Cost Effectiveness) и деловой привлекательности (Business Friendliness). По совокупности параметров, Одессу опередили лишь города Евросоюза – Амстердам, Рига и Вильнюс. Газета отметила также экономическую привлекательность Львова.

Мэр Одессы Эдуард Гурвиц в комментарии изданию сказал: «Одесса – современный европейский город, мы имеем четкие ориентиры и прекрасные перспективы развития – поэтому даже в непростом 2009 году объем инвестированных нашими партнерами средств увеличился по сравнению с предшествующими годами на 15%. Сегодня мы активно сотрудничаем с Северным инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией, МБРР, ЕБРР, IFC, USAID. В прошлом году прямые инвестиции поступили к нам из 67 стран мира. Есть уверенность, что по мере преодоления кризисных явлений в мировой экономике мы выйдем на гораздо более высокие показатели и расширим географию нашего сотрудничества».

Отбор городов проходил по таким критериям, как минимальная и средняя заработная плата населения, цена на регистрацию имущества, налог на прибыль,цены на бензин, разрешения на строительство и аренды офиса. Так же рассчитывались производственные затраты.

Рейтинг лучших европейских городов будет опубликован в феврале 2010 года в FDI Magazine и на Интернет-сайте журнала.