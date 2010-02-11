У Януковича заявили, что его поздравили президенты Франции и Германии

Президент Франции Николя Саркози поздравил Виктора Януковича по случаю избрания на должность Президента Украины, об этом сообщает пресс-служба Партии регионов. „Украинский народ сделал свой выбор во время свободных выборов, которые имели плюралистичный и демократический характер и проходили согласно норм, как это отметила наблюдательная миссия ОБСЕ. Это - победа демократии в Украине, а также образец для всего региона. Я радуюсь перспективе работать с Вами”, – цитирует пресс-служба поздравление Президента Франции.

Также, по ее данным, Президент Федеральной Республики Германия Горст Келер также поздравил Виктора Януковича с избранием Президентом Украины и пожелал „воодушевления и как можно больше успехов в преодолении всех вызовов”.