Бессмертный согласился поехать послом Украины в Беларусь

Руководитель исполкома Народного Союза «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ предварительно согласился возглавить Посольство Украины в Республике Беларусь. Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил «Левому берегу».

«Разговор с Президентом действительно был. Я дал предварительное согласие. Но есть соответствующая процедура. Пока я нахожусь на своем старом рабочем месте, и впредь буду работать там, куда меня назначат», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«ЛБ» отмечает, что сегодня интересы Украины в Беларуси представляет посол Игорь ЛИХОВОЙ, министр культуры и туризма в 2005-2006 годах. Руководить посольством он начал в феврале 2007 года, но его работой в МИДе не довольны, пишет издание.

Чтобы состоялась замена Р.ЛИХОВОГО на другого кандидата, нужно получить согласие белорусской стороны. Так что следующее назначение вряд ли состоится до инаугурации Виктора ЯНУКОВИЧА, полагает «Левый берег».