Пресс-секретарь Луценко рассказала, где ее шеф и что намерен делать

И.о. министра внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО находится в Украине, и после объявления Центральной избирательной комиссией официальных результатов выборов Президента изложит свою политическую позицию.

Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Виктория БЕЛОВА, опровергая информацию отдельных СМИ о том, что якобы Ю.ЛУЦЕНКО выехал за пределы Украины.

"Ю.ЛУЦЕНКО находится в Киеве и никуда не пропадал. Поэтому кажутся странными выводы некоторых СМИ о том, что якобы ЛУЦЕНКО где-то скрывается", - сказала она, отметив при этом, что "после завершения окончательного подсчета и объявления официальных результатов выборов Президента Украины ЛУЦЕНКО выйдет к прессе с официальным заявлением, в котором изложит свою политическую позицию".