Тимошенко до сих пор звонят по поводу нарушений на выборах

На правительственную телефонную «горячую линию» 0-800-507-309 поступают многочисленные обращения граждан относительно фальсификаций на выборах Президента Украины. Об этом сообщила директор Социального контактного центра, что обеспечивает функционирование «горячей линии», Анастасия САВЕНОК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, А.САВЕНОК отметила, что с 6 по 10 февраля 2010 года операторы «горячей линии» приняли 720 звонков по поводу нарушений на выборах.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросу фальсификации списков избирателей (25,3%), а именно: об отсутствии заявителя в списках избирателей, наличии ошибок в фамилиях и адресах, занесении в списки избирателей людей, которые не зарегистрированы по указанным адресам, или людей, которые уже умерли.

По словам А.САВЕНОК, многие люди жалуются на нарушение избирательного законодательства (14,9%). Граждане сообщали о проведении предвыборной агитации после 16 января и 5 февраля 2010 года, распространении недостоверной и неправдивой информации, отсутствии наблюдателей или членов комиссий от одного из кандидатов, отсутствии «мобильных» комиссий в медицинских заведениях, а также о нарушении установленного законодательством времени работы избирательных участков.

Значительное количество обращений касалось неудовлетворительной организации и проведения голосования на дому (11,9%), в частности, неявки представителей избирательных участков к заявителям. Как следствие, граждане не смогли принять участие в выборах и воспользоваться своим законным правом. Кроме того, имели место случаи подачи на избирательные участки заявлений о голосовании на дому, которые не соответствовали действительности или вызывали сомнение.

А.САВЕНОК сообщила, что значительное количество обращений (11,4%) также касалось подкупа избирателей через предложение денег, вещей и других материальных ценностей.

Граждане также обращали внимание на нарушения, которые имели место со стороны членов избирательных комиссий (7,1%) во время проведения голосования и подсчета его результатов. В частности, сообщалось, что на бланках бюллетеней не проставлялись фамилии и подписи, в результате чего такие бюллетени признавались недействительными или испорченными.

Также имели место обращения о противоправных действиях администраций учреждений и организаций (2,5%) относительно принудительного голосования, а также относительно угроз увольнения и других противоправных действий в случае отказа голосовать за конкретного кандидата.

Среди других проблем, которые затрагивались в обращениях, - ненадлежащее обустройство избирательных участков (3,5%), недостаточное количество бюллетеней (1,1%), отстранение руководителем избирательной комиссии от работы наблюдателей (1,3%) и другие.

Директор Социального контактного центра отметила, что больше всего обращений граждан поступило из Автономной Республики Крым (123), г. Киева (78), Киевской (49), Винницкой (41), Днепропетровской (39), Львовской (35), Одесской (32), Черкасской (31) и Донецкой (29) областей.

А.САВЕНОК призвала граждан сообщать о нарушении избирательного законодательства на правительственную «горячую линию» 0-800-507-309, которая работает круглосуточно.