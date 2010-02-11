Томенко: я всегда говорил, что БЮТ нуждается в чистке

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не видит трагедии в том, что некоторые народные депутаты от БЮТ могут присоединиться к новой коалиции си участием фракции Партии регионов, поскольку убежден, что в оппозиции должны быть только самые стойкие народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге.

Вице-спикер отметил, что фракция Партии регионов делает все возможное, чтобы с помощью внесения изменений в Регламент ВР коалицию можно было бы образовывать не только путем вхождения в нее фракций, но и путем поддержки конкретных народных депутатов. «Очевидно, будет рассматриваться вариант, как изменить Регламент, чтобы новая коалиция создавалась подписями 226 народных депутатов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он назвал этот путь неконституционным. «Одиночные депутаты из фракций, которые не войдут в новую коалицию, являются ресурсом для голосования. Мы стимулируем такие переговоры, поскольку заинтересованы, чтобы после того, как мы перейдем в оппозицию, в нашей фракции остались только те люди, которые стоят исключительно на позиции украинских ценностей и европейского выбора. Я всегда говорил, что БЮТ нуждается в чистке», - сказал вице-спикер.