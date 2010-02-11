Лидер ЕЦ убеждает Януковича не повторять ошибку Ющенко
Залогом победы станет одно назначение...
Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает Виктора ЯНУКОВИЧА после объявления его новым Президентом Украины предложить Виктору ЮЩЕНКО должность премьер-министра.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, народный депутат заявил, что «сегодня у Украины есть уникальная возможность выйти из болота политических кризисов. А потому важно, чтобы избранный на выборах 7 февраля Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧ (а в том, что именно он избран, трезвомыслящие люди не сомневаются) не повторил главной ошибки Президента В.ЮЩЕНКО».
«Тогда, в 2005 году расколотая пополам Украина нуждалась в шагах, которые бы объединили украинцев из обоих берегов Днепра. Предложение В.ЮЩЕНКО о сотрудничестве с командой своего соперника принесло бы покой в сердца миллионов украинцев, которые голосовали за побежденных, и дало бы возможность политикам объединить усилия для проведения реформ в стране», - считает И.КРИЛЬ.
«К сожалению, В.ЮЩЕНКО не хватило политической воли для принятия такого решения. В итоге Украина пережила 5 тяжелых лет политического противостояния, которое было усилено еще и противоречиями в команде победителей, – между В.ЮЩЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО. Результат известен всем - 5 лет утраченных надежд, которые для многих украинцев стали “трагедией”», – сказал народный депутат.
«Хватит ли политической воли для такого шага В.ЯНУКОВИЧУ – покажет время. Но сегодня в Украине нужно не допустить “фарса”. Для этого нужна победа интересов государства над интересами политических команд», - считает председатель “Единого Центра”.
По его мнению, «такой победой может стать сотрудничество между ЯНУКОВИЧЕМ и ЮЩЕНКО. Подтверждением такого сотрудничества могло бы стать предложение от В.ЯНУКОВИЧА В.ЮЩЕНКО возглавить Кабинет министров. Этот шаг Виктора Федоровича мог бы объединить нацию, консолидировать парламент и обеспечить условия для преодоления экономического и политического кризиса в Украине».
«Двое мужчин, два политических оппонента, два лидера, которые объединяют надежду многих украинцев на лучшую судьбу, должны были бы сесть за один стол и решить – как будет жить государство дальше. К этому побуждают интересы Украины, интересы людей и новейшая политическая история», – сказал И.КРИЛЬ.