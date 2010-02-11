Лидер ЕЦ убеждает Януковича не повторять ошибку Ющенко

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает Виктора ЯНУКОВИЧА после объявления его новым Президентом Украины предложить Виктору ЮЩЕНКО должность премьер-министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, народный депутат заявил, что «сегодня у Украины есть уникальная возможность выйти из болота политических кризисов. А потому важно, чтобы избранный на выборах 7 февраля Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧ (а в том, что именно он избран, трезвомыслящие люди не сомневаются) не повторил главной ошибки Президента В.ЮЩЕНКО».

«Тогда, в 2005 году расколотая пополам Украина нуждалась в шагах, которые бы объединили украинцев из обоих берегов Днепра. Предложение В.ЮЩЕНКО о сотрудничестве с командой своего соперника принесло бы покой в сердца миллионов украинцев, которые голосовали за побежденных, и дало бы возможность политикам объединить усилия для проведения реформ в стране», - считает И.КРИЛЬ.

«К сожалению, В.ЮЩЕНКО не хватило политической воли для принятия такого решения. В итоге Украина пережила 5 тяжелых лет политического противостояния, которое было усилено еще и противоречиями в команде победителей, – между В.ЮЩЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО. Результат известен всем - 5 лет утраченных надежд, которые для многих украинцев стали “трагедией”», – сказал народный депутат.

«Хватит ли политической воли для такого шага В.ЯНУКОВИЧУ – покажет время. Но сегодня в Украине нужно не допустить “фарса”. Для этого нужна победа интересов государства над интересами политических команд», - считает председатель “Единого Центра”.

По его мнению, «такой победой может стать сотрудничество между ЯНУКОВИЧЕМ и ЮЩЕНКО. Подтверждением такого сотрудничества могло бы стать предложение от В.ЯНУКОВИЧА В.ЮЩЕНКО возглавить Кабинет министров. Этот шаг Виктора Федоровича мог бы объединить нацию, консолидировать парламент и обеспечить условия для преодоления экономического и политического кризиса в Украине».

«Двое мужчин, два политических оппонента, два лидера, которые объединяют надежду многих украинцев на лучшую судьбу, должны были бы сесть за один стол и решить – как будет жить государство дальше. К этому побуждают интересы Украины, интересы людей и новейшая политическая история», – сказал И.КРИЛЬ.