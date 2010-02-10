Содержание жалоб, получаемых ЦИК, дает основания для пересчета голосов

Содержание жалоб, поступающих в Центральную избирательную комиссию относительно необходимости пересчета голосов на некоторых избирательных участках, дают основания для этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Она отметила, что сегодня в ЦИК поступило несколько десятков таких жалоб, но они еще не рассматривались на заседании комиссии.

«Ознакомление с первыми из них уже дает основания ставить вопрос о необходимости поручения соответствующим окружным избирательным комиссиям о проведении повторного пересчета голосов”, - сказала она, констатировав, что “имеют место случаи, когда с нарушением установленных законом требований доставлялась избирательная документация в ОИК, была нарушена целостность пакетов с избирательной документацией».

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что в соответствии с законом, окружная избирательная комиссия должна в таком случае провести пересчет голосов избирателей.

«В отдельных случаях ОИК нарушали закон и не только не принимали таких решений, а председатели окружных избирательных комиссий даже единолично решали этот вопрос и не выносили на голосование инициированное членами комиссия от другого кандидата на пост Президента Украины вопрос о проведении повторного подсчета голосов на участке», - отметила Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Как сообщал УНИАН, руководитель Центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявил, что БЮТ уже юридически доказал факты фальсификации со стороны штабов другого кандидата в президенты - Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, штаб Ю.ТИМОШЕНКО передал в ЦИК документы с требованием о пересчете голосов на более чем 900-х избирательных участках.