В БЮТ считают, что в коалицию, как и раньше, могут входить только фракции

Первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН считает, что принятие Регламента Верховной Рады в виде закона не даст возможности создавать коалицию не фракциями, а отдельными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам депутата, в Регламенте четко сказано, что именно фракции образуют коалицию, и отдельные депутаты не могут входить в состав коалиции.

В то же время лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что его группа не голосовала за принятие закона о Регламенте ВР, поскольку «мы побаиваемся, что манипуляции с регламентом могут стать основанием для упрощения процедуры создания новой коалиции, которая будет основываться на простом большинстве депутатских подписей, а не на решениях парламентских фракций, что противоречит самому духу избирательной системы».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР утвердила регламент парламента в виде закона. Закон состоит из шести разделов и 240 статей.

В частности, в третьем разделе изложены вопросы формирования коалиции депутатских фракций, рабочих органов ВР, избрания, назначения и отзыва ее должностных лиц.

Автор этого закона Александр ЕФРЕМОВ сказал, что принятие Регламента ВР как закона будет способствовать созданию коалиции, отметив, что в Регламенте речь идет о необходимости 226 народных депутатов для образования коалиции.