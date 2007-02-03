Луценко одобряет решение УНА-УНСО о Марше на Киев

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО одобряет решение УНА-УНСО поддержать всеукраинский «Марш справедливости» на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, за 15 лет независимости Украины не прошло ни одного существенного митинга без участия членов УНА-УНСО. «Я не имею никакого морального права оттолкнуть их от нас», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что во время «Марша справедливости» проявлений экстремизма и национальной неприязни не будет.

«Ни одна из партий не может войти в наше движение, она может поддержать наше движение», - также сказал он.

Кроме того, лидер «Народной самообороны» сообщил, что вчера было получено официальное решение партии «Пора» о поддержке «Марша справедливости». Также, по его словам, свою поддержку выразили руководители региональных организаций партии «Народный Союз Наша Украина» и БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 27 января Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что после создания региональных организаций „Народной самообороны” весной запланировано провести “Марш справедливости” на Киев. „Это не идея ЛУЦЕНКО, это требование времени и тех людей, которые приходят на митинги. Цель марша – давить на политиков, которые обещали служить гражданам, и добиваться выполнения данных обещаний”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. Он рассказал, что для обсуждения организации Марша справедливости встречался с представителями всех политических сил, кроме Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.

29 января лидер УНА-УНСО Юрий ШУХЕВИЧ сообщил, что его партия поддерживает инициативу по проведению весной 2007 года “Марша справедливости” на Киев.