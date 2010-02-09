Посольство США увидело в выборах шаг к укреплению украинской демократии

Оба тура президентских выборов засвидетельствовали еще один шаг в направлении укрепления украинской демократии.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Посольства США в Украине.

В документе отмечается, что “Соединенные Штаты одобрительно относятся к тому, как украинский народ провел 7 февраля второй тур президентских выборов, которые, по предварительным заключениям, получили положительную оценку международных наблюдателей”.

“На этих выборах была возможность избирать среди немалого количества кандидатов в спокойной атмосфере, и СМИ свободно могли освещать выборы. Мы приветствуем тот факт, что явка избирателей была высокой. Проведение и первого, и второго туров выборов засвидетельствовало, что сделан еще один шаг в направлении укрепления украинской демократии”, - сказано в заявлении.