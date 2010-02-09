КИУ: чтоб сравнять результат Тимошенко надо оспорить выборы на 500 участках

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает нереальным обжалование в судах результатов президентских выборов.

Об этом он заявил во время интернет-конференции на портале “ЛИГАБизнесИнформ”.

“По нашим оценкам, перспективы обжалования результатов выборов возможны на 10-20 участках. Для того, чтобы сравнять результат, штабу ТИМОШЕНКО необходимо обжаловать выборы более чем на полутысяче участков. По моему мнению, это нереально”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

В то же время он выразил мнение, что попытки обжалования результатов выборов штабом кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО – это начало следующей избирательной кампании на местных и возможных досрочных парламентских выборах.

“Юлия ТИМОШЕНКО не была бы сама собой, если бы просто так смирилась с поражением. Но в самой команде ЮВТ уже мало верят в возможность изменения результатов выборов. Поэтому я считаю, никаких чрезвычайных событий не произойдет”, - прогнозирует председатель КИУ.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, вчера вечером на заседании фракции БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что решила не признавать победу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины.

Сегодня заместитель председателя фракции БЮТ Елена ШУСТИК сообщила, что представители Ю.ТИМОШЕНКО будут обжаловать в судах результаты выборов главы государства.