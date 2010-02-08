Саакашвили: у нас есть друзья в штабах обоих кандидатов

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ желает видеть Украину сильной и экономически успешной страной и считает, что главной причиной ее проблем стало отсутствие единства в правительственной команде.

Как передает РИА “Новости”,об этом М.СААКАШВИЛИ заявил сегодня на встрече с парламентским большинством.

"Мы, естественно, все болеем за эту страну. Хочу сказать, что у нас есть контакты со штабами обоих кандидатов. У нас есть друзья в штабах обоих кандидатов. И, в конечном счете, что бы ни произошло в Украине, Грузия останется другом Украины. Но одно совершенно ясно: что в наших интересах, чтобы Украина была сильным, состоявшимся, экономически успешным государством", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Вместе с тем М.СААКАШВИЛИ отметил, что после "революций" 2004 года Грузия и Украина "пошли по разным путям", при этом Грузия, по его мнению, с тех пор в значительной степени обогнала Украину в развитии. В подтверждение этому грузинский Президент привел такие показатели, как доход на душу населения, уровень коррупции, бизнес-климат и индекс экономической свободы.

Однако М.СААКАШВИЛИ не считает, что следует "винить в этом какую-то отдельно взятую фигуру" в Украине. "Политические силы не смогли достичь консенсуса по главным вопросам... не удалось создать единство в правительственной группе... Главное заключение отсюда то, что революция - не только ходьба по улицам с флагами. Революция - это болезненные, радикальные реформы, национальное единство и консенсус по главным вопросам", - заявил М.СААКАШВИЛИ.

Лидер Грузии убежден, что "печальный пример Украины... показал, что компромиссы в реформах и раскол национального единства по главным вопросам смертельны для любой демократии". По словам М.СААКАШВИЛИ, пример Украины будет "прививкой" для Грузии.