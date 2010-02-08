Чорновил: Янукович не такой простой как кажется

Народный депутат Украины от фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что образ «железного хозяина», который все время пытаются создать из Виктора ЯНУКОВИЧА, абсолютно не соответствует действительности. Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По словам депутата, этот образ В.ЯНУКОВИЧУ приклеивали в 2004 году оппоненты по совершенно другим соображениям, а затем он понял, что этим можно очень выгодно пользоваться. «Он (В.ЯНУКОВИЧ) оказался в ситуации, когда он в той партии (ПР) должен был подчеркивать свою значимость, свою особенность». «И это, - по мнению Т.ЧОРНОВИЛА, - является определенный комплекс, ему сейчас с этим комплексом нужно приступать к работе, где существует у него две зависимости: первая – он сталкивается с теми людьми, которые финансировали эту партию, которые очень серьезные имеют определенные свои планы, которые часто расходятся, возьмем Рината АХМЕТОВА и Дмитрия ФИРТАША – абсолютно разные направления - ему нужно с ними найти общий язык, разделить сферу интересов, и при этом он будет иметь ситуацию, когда делить пока ему будет фактически нечего, потому что правительство не у него».

Т.ЧОРНОВИЛ допускает, что «…на людей, на публику он будет себя вести как очень уверенный в себе, но там будет определенная растерянность...».

Самым комфортным вариантом для В.ЯНУКОВИЧА Т.ЧОРНОВИЛ видит объединение с Юлией ТИМОШЕНКО, что он, собственно, пытался уже сделать неоднократно.

«Абсолютно искренне, он этого очень хотел, но соскочил с этой темы из-за внутреннего страха, что его обманут, кинуть опять». А в данной ситуации, убежден депутат, В.ЯНУКОВИЧ искал бы компромисса: «…она (Ю.ТИМОШЕНКО) отвечает за экономику как премьер-министр, я (В.ЯНУКОВИЧ – ТВі) - правлю. Я получил свой реванш. Реванш для него имел огромное личное значение».

При этом Т.ЧОРНОВИЛ высказал мнение, что В.ЯНУКОВИЧ начинает повторять все ошибки, все внутренние ментальные черты Виктора ЮЩЕНКО, «становится где-то в чем-то ЮЩЕНКО-2». И он, по убеждению депутата, не будет никому мстить: «Он получил реванш. Всё. На этом остановится». И так же, как ЮЩЕНКО, в дальнейшем ЯНУКОВИЧ будет искать, на кого скинуть основную работу, «…у его будет фатальный поиск тех людей, которым он может передоверить ту власть, которая ему досталась». «И будет это Юлия ТИМОШЕНКО, Николай АЗАРОВ, кто-то там из фирташевских людей, или это будет это Борис КОЛЕСНИКОВ – для него существенного значения не имеет», - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

Отличие В.ЯНУКОВИЧА от Ю.ТИМОШЕНКО, по мнению Т.ЧОРНОВИЛА, в том, что «Ю.ТИМОШЕНКО закручивает гайки в своей команде, она не позволит собой управлять. В.ЯНУКОВИЧ сдаётся в таких случаях. Он за один день может диаметрально менять свои решения. Поэтому понять, кто будет играть основную игру при Президенте ЯНУКОВИЧЕ, – вот это достаточно серьезный вопрос…». «Однако В.ЯНУКОВИЧ не такой простой, как кажется, - убежден Т.ЧОРНОВИЛ - играть в аппаратные игры он умеет, умеет играть в интриги, но выдерживать очень длинную, длительную, тяжелую войну он не готов».