ЦИК обработала 95,51% протоколов: Янукович пошел в отрыв

Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в соответствии с результатами обработки 95,51% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,28% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 46,10%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,18% (при обработке 95,04% протоколов разрыв составлял 2,09%).

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,42% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 692 тыс. 871 избиратель, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 167 тыс. 100 избирателей.

Как сообщает официальный сайт ЦИК, больше не обработанных протоколов остается в регионах, которые поддержали В.ЯНУКОВИЧА. Так, в Крыму обработано всего 64,2% бюллетеней, в Луганске – 81,38%, в Одессе – 93,25%.

В регионах, которые поддержали Ю.ТИМОШЕНКО, немногим более 92% бюллетеней обработано в Кировоградской, Львовской, Сумской и Черкасской областях. На Волыни подсчитано 90% бюллетеней.

В то же время, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ на брифинге для прессы подчеркнул, что не нужно искать какого-то подступа в том, что в некоторых регионах подсчет голосов идет медленнее. Он привел пример по Луганской области, где на некоторых участках вчера шли сообщения о заминировании, что могло повлиять на работу комиссий.