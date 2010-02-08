В ЦИК заявляют, что выборы Президента состоялись

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что выборы Президента Украины состоялись, и обещают представить официальные результаты в определенный законом срок – до 17 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

Он подчеркнул, что сегодня можно констатировать, что повторное голосование состоялось, и сейчас ЦИК подсчитывает результаты.

«ЦИК находится в стадии ожидания протоколов», - сказал он, добавив, что в комиссии есть информация о том, что некоторые протоколы “с мокрыми печатями” уже практически готовы.

В.ШАПОВАЛ констатировал, что была поведена огромная организационная работа всеми организаторами выборов.

«Эти люди заслуживают большой благодарности общества», - сказал он, добавив, что круглосуточный режим работы свидетельствует о самом высоком проявлении патриотизма у работников комиссий разных уровней.

«Я не сомневаюсь, что, несмотря на все сложности, работа будет доведена до конца», - сказал В.ШАПОВАЛ, выразив убеждение, что до 17 февраля ЦИК объявит официальные результаты выборов.

В то же время он сказал, что не хочет говорить о том, что может произойти дальше, в том числе и относительно обжалования решений в судах.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине прошел второй тур выборов Президента Украины. По результатам обработки 95,45% электронных протоколов, кандидат на пост главы государства Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 48,28% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 46,1%.