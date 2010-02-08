Эксперт увидел аналогию с польскими выборами 1995 года

Лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ, который, по предварительным данным, выигрывает выборы главы Украинского государства, несмотря на пророссийский имидж может продолжить курс на интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение в эфире Polskie Radio 3 высказал обозреватель одного из самых авторитетных польских изданий Gazeta Wyborcza Марчин ВОЙЧЕХОВСКИЙ.

Эксперт, который, среди прочего, специализируется на украинской тематике, отметил, что В.ЯНУКОВИЧ очень изменился после проигрыша президентских выборов в 2004 году, когда он был кандидатом от власти и потерял должность после массовых акций протеста, названных позже Помаранчевой революцией.

«Политик, который не ушел из политики после такого поражения, должен быть твердым, что вызывает уважение”, - сказал М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ.

Кроме этого, шесть лет назад В.ЯНУКОВИЧ в случае выигрыша выборов был бы „марионеткой” тогдашних элит в отличие от сегодняшней ситуации, когда его партия выиграла демократические выборы и - похоже на то, что он победит на президентских выборах.

М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ сказал, что многие люди в Украине воспринимают возможный выигрыш В.ЯНУКОВИЧА так же, как в Польше в 1995 году поляки воспринимали поражение лидера „Солидарности” Леха ВАЛЕНСЫ коммунисту Александру КВАСНЕВСКОМУ, под руководством которого Польша интегрировалась в НАТО (1999 год) и Европейский Союз (2004 год).

„Нужно только пожелать украинцам, чтобы В.ЯНУКОВИЧ был таким же эффективным политиком, как А.КВАСНЕВСКИЙ”, - сказал эксперт.

Он также высказал мнение, что В.ЯНУКОВИЧ, который ассоциируется с коммунистическим стилем управления, „осознает пользу демократии”.

„Думаю, если мы отбросим имиджевую часть, это может быть сильный партнер, с которым можно делать дела”, - сказал М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ.

Он признал, что Польша негативно ассоциируется у лидера „Партии регионов” из-за активной поддержки поляками Помаранчевой революции, что „нужно переломить”.

„У Украины нет другой дороги в Европу, кроме как через Польшу. А Польша не имеет лучшего партнера на Востоке, кроме Украины”, - считает эксперт.

Справка УНИАН. Лауреат нобелевской премии и лидер легендарного профсоюза „Солидарность”, который привел к свержению коммунистического режима в Польше в 1989 году, Л.ВАЛЕНСА в 1995 году проиграл президентские выборы бывшему министру в коммунистическом правительстве А.КВАСНЕВСКОМУ.

А.КВАСНЕВСКИЙ выиграл также следующие выборы в 2000 году.