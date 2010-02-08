ЦИК осталось обработать меньше 10% протоколов

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 90,18% протоколов, за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,49% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,86%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,63%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,45% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовало 11 млн. 70 тыс. 558 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 470 тыс. 39 избирателей.