Результаты обработки 89,61% протоколов: разрыв 2,65%

По результатам обработки 89,61% протоколов, за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,5% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,85%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,65%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,45% избирателей. Количество избирателей, проголосовавших против всех, уже превысило 1 млн. чел.