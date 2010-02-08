Результаты обработки 89,61% протоколов: разрыв 2,65%
08:40, 08 февраля 2010Политика
6045 0
Не поддержали ни одного 4,45%
По результатам обработки 89,61% протоколов, за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,5% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,85%.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.
Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,65%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 4,45% избирателей. Количество избирателей, проголосовавших против всех, уже превысило 1 млн. чел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter