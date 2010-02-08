В Одессе на ряде участков выборы могут признать недействительными

Массовые внесения избирательными комиссиями граждан в списки избирателей без решений судов может повлечь признание выборов на ряде участков недействительными.

Так оценил в интервью УНИАН организацию голосования на территории некоторых районов Одесской области председатель областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО.

«Это вызывало множество конфликтов на участках, справедливое возмущение граждан, а также нехватку бюллетеней. Причем прямую ответственность за ненадлежащую подготовку списков ко второму туру несут органы ведения реестра избирателей, а также окружные избирательные комиссии», - сказал А.БОЙКО.

Он констатировал, что на ряде участков также обнаружены ручки с симпатическими (исчезающими) чернилами.

«Если одна из сторон, участвующих в выборах, докажет, что на некоторых избирательных участках без решения суда в списки незаконно внесено свыше 10% избирателей или вброшено в урны столько же бюллетеней, заполненных этими ручками, а значит испорченных, результаты голосования на этих участках, а возможно и в округах, могут быть признаны недействительными», - заявил А.БОЙКО.

По его информации, вследствие таких обнаруженных нарушений прием протоколов одной из окружных комиссий был остановлен, а члены другой окружной комиссии выясняли, на каком основании участковые комиссии вносили избирателей в дополнительные списки.

Председатель облорганизации КИУ добавил, что не сомневается в способности Центральной избирательной комиссии подвести итоги голосования во втором туре президентских выборов в том виде, в котором им передадут информацию окружные комиссии. Однако он считает, что члены ЦИК должны добровольно уйти в отставку после подсчета всех голосов, из-за того, что они приняли «слишком много противоречивых постановлений».