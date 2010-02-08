Наблюдатель от Европарламента называет второй тур честным

Голосование во втором туре выборов Президента Украины было честным, несмотря на некоторые нарушения. Теперь главное, чтобы кандидаты признали результаты, сказала в разговоре с Deutsche Welle наблюдатель от Европарламента, лидер фракции "зеленых" Ребекка ГАРМС.

По словам Р.ГАРМС, “все команды наблюдателей от Европейского парламента во время этого голосования были в Киеве или недалеко от Киева. Мы уже собрали наши впечатления, а также проработали информацию, полученную от наблюдателей от ОБСЕ, которые работали по всей Украине. В соответствии с той информацией, что мы сейчас имеем, нет никакой критики относительно проведения этих выборов. Все происходило корректно. Безусловно, были небольшие осложнения, как и всегда, но в целом выборы были проведены так же честно, как и три недели назад”.

Как отметила Р.ГАРМС, с точки зрения международных наблюдателей за выборами, которые на этот момент собрали результаты своих наблюдений, во время голосования были незначительные нарушения правил, но мы не считаем, что они могут серьезно повлиять на результаты голосования. Впрочем, это только предварительные выводы, то, что мы сейчас знаем.

По мнению наблюдателя, “самое важное сейчас, чтобы наблюдатели в разных регионах делали свою работу хорошо и следили за всем процессом до конца. У нас здесь в Киеве создалось впечатление, что наблюдатели и представители обоих кандидатов на избирательных участках выполняли свою работу хорошо, честно и коллегиально”.

На вопрос, “Насколько серьезной является опасность, что проигравший на выборах, не признает результатов голосования?”, Р.ГАРМС заметила: “Опасность, конечно, существует всегда, но я считаю, что это будет очень плохо для украинцев, если снова вспыхнет конфликт между блоками двух кандидатов-конкурентов. Я считаю, если будет необходимость, или если Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ пожелают проверки результатов голосования, тогда это должно стать делом судов. Украина находится в очень сложной социальной и экономической ситуации. Эта страна нуждается в стабильности и ответственных политиках при власти, а не в новых столкновениях”.

В завершение Р.ГАРМС сказала: “Я бы хотела, чтобы после определения четкого результата выборов кандидаты-конкуренты его признали. И лучше было бы, если бы после этого они перешли к политической деятельности. Если, конечно, дойдет до обжалования результатов в судах, тогда я надеюсь, что юристы будут способны быстро все выяснить, сделав свой вклад в дело установления порядка и стабильности в стране”.