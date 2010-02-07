Социс посчитал, за кого голосовали Киев и область

Согласно результатам экзит-пола исследовательской компании SOCIS, в Киеве во втором туре президентских выборов за Юлию ТИМОШЕНКО проголосовали 51,8% избирателей, за Виктора ЯНУКОВИЧА – 27,1%, не поддержали ни одного из кандидатов – 8,3%.

Такие данные были обнародованы в прямом эфире телеканала “Интер” в программе “Ночь выборов”.

Согласно результатам этого экзит-пола, в Киевской области Ю.ТИМОШЕНКО поддержал 71% избирателей, В.ЯНУКОВИЧА – 23,2%, не поддержали ни одного из кандидатов – 5,8%.