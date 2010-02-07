Регионалы проверяют сумки: «речь уже идет об охране Президента»

При входе в конференц-зал штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА установлены рамки-металлоискатели.

Как передает корреспондент УНИАН, все входящие в зал обязаны пройти через рамку, а также проверяются их сумки.

Как известно, во время первого тура выборов президента таких рамок не было.

Народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ, комментируя в интервью УНИАН усиление охранных мероприятий, отметил, что это нормальное явление, поскольку «уже речь идет об охране Президента Украины».

По его словам, «это нормальная традиция, как и в США и в других странах, что победитель выборов сразу охраняется даже до объявления результатов ЦИК».

На уточняющий вопрос, идет ли речь о государственной охране или частной, Н.ШУФРИЧ отметил, что «Виктора ЯНУКОВИЧА охраняет государственная охрана как премьер-министра (по-видимому, речь идет о бывшем премьер-министре, а также, как известно, кандидату в Президенты Украины предоставляется государственная охрана – УНИАН)».

Он выразил надежду, что в ближайшее время В.ЯНУКОВИЧА «уже будут охранять как Президента Украины».

Интервью происходило по состоянию на 19.30, когда еще не закончилось голосование.