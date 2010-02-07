Милиция зафиксировала 14 обращений о нарушениях

С момента открытия избирательных участков и по состоянию на 12.00 в органы внутренних дел поступили и были зафиксированы 14 обращений о различных нарушениях во время голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента общественной безопасности Владимир МАЕВСКИЙ.

«Второй тур начался нормально, без каких-либо грубых нарушений, но по состоянию на 12 часов в оперативные штабы поступила информация о 14 нарушениях», - сказал он, отметив, что самое большее их количество в Тернопольской, Луганской областях и в АР Крым.

Среди зафиксированных нарушений – незаконная агитация, один факт – попытки подкупа, два - хулиганство, один – отказ члена комиссии от работы, три сообщения о заминировании избирательных участков (все в Луганской области, из которых два – в Лутугинском районе и один непосредственно в областном центре). По его словам, один избирательный участок после проверки возобновил работу, на других еще продолжается проверка.

Продолжая тему охраны общественного порядка, начальник департамента сообщил, что для охраны правопорядка в 225 территориальных избирательных округах привлечены 700 работников милиции, для охраны 33 тыс. 602 избирательных участков с 4 февраля заступило около 60 тыс. правоохранителей.

Также усилены следственно-оперативные группы, наряды для охраны порядка на улицах и в общественных местах.

Как он отметил, особое внимание уделяется столице, где на данное время охрану порядка обеспечивают более 4,5 тыс. сотрудников МВД. Кроме того, еще есть резерв, который будет использован во второй половине дня, когда закроются избирательные участки и начнется подсчет голосов.